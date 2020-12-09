Торговые центры и гипермаркеты столицы хотят перевести на круглосуточный режим работы

Акимат столицы не планирует закрывать город на предстоящие праздники по случаю Дня Независимости и Нового года. Но чтобы минимизировать массовое скопление людей, рассматривается вопрос перевода торговых центов и гипермаркетов на круглосуточный режим работы, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким города Алтай Кульгинов.

«Мы обсуждаем с санитарными врачами и с торговыми центрами тоже. Очень много людей будут ходить по магазинам, по торговым центрам, особенно перед новогодними праздниками. Чтобы вот этот «узкий» коридор расширить, мы сейчас думаем о том, чтобы торговые крупные гипермаркеты, супермаркеты перевести на круглосуточный режим работы. Тогда мы расширим коридор», - заявил Кульгинов.

Таким образом, считает он, люди не будут спешить до восьми вечера успеть в магазины и смогут делать покупки спокойно.

«Этот вопрос мы обсуждаем, в ближайшее время мы об этом скажем. Думаю, будет значительно созданы лучшие условия для того, чтобы не было столпотворения. Еще ряд мер мы предпримем для того, чтобы не прийти к локдауну», - добавил аким столицы.

В целом, заверил он, на День Независимости и Новый год акимат не планирует закрывать въезд и выезд из города. Но дополнительные карантинные ограничения могут быть введены в случае, если будет прирост заболеваемости.