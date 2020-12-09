Тугжанов поручил ограничить работу ТРЦ в Алматы по субботам и закрывать их по воскресеньям

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Совместно с акимом города Бакытжаном Сагинтаевым в режиме видеоконференцсвязи проведено совещание с участием главных врачей больниц и поликлиник города. По итогам совещания, на котором рассмотрели актуальные вопросы эпидемиологической ситуации и принимаемые в мегаполисе меры по недопущению распространения COVID-19, Тугжанов дал ряд поручений, сообщила пресс-служба акимата.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в «желтой» зоне. Отмечается подъем заболеваемости после спада в начале и середине осени. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности – устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений находятся на территории Бостандыкского, Алмалинского, Ауэзовского и Медеуского районов. Причинами роста и источниками заражения власти называют посещение людьми общественных мест, контакты по домашнему очагу, в городском транспорте, по месту работы, а также завоз из зарубежных стран.

Обращая внимание на рост заболеваемости в городе, а также на важность координации работы лабораторий по вопросу ПЦР-диагностики COVID-19, Тугжанов поручил «задачи, которые сегодня были поставлены, сегодня проанализировать совместно с главным санитарным врачом города и принять необходимые меры».

В целом по итогам совещания акимату города Алматы даны поручения перевести на удаленный режим работы 60-80% работников организации, где численность сотрудников составляет 15 и более человек; приостановить открытие дополнительных дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, дежурных классов в школах города; ограничить работу ТРЦ, торговых объектов до 17:00 в субботу с закрытием на санитарный день в воскресные дни; разрешить деятельность объектов общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 19:00 до 23:00, при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением требований постановления главного санитарного врача; рекомендовать организациям служебный транспорт для доставки на работу и развозки работников промышленных, строительных, транспортных предприятий; организовать работу ЦОНов с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 18:00, в субботние дни с 10:00 до 15:00 с соблюдением требований постановления главного санитарного врача; продолжить работу объектов туризма, с соблюдением ограничительных мер, установленных при работе в тестовом режиме.