Карагандинский фармкомплекс наиболее подготовлен для производства российской вакцины от коронавируса – Минздрав

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется запустить на базе карагандинского фармацевтического комплекса, так как их площадка является наиболее подготовленной, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков.

«Производство вакцины подразумевается осуществить на действующей площадке. Поэтому строительство отдельного завода или цеха не подразумевается. По средствам – это все проводится на средства той компании. Со стороны государства вложений здесь не предусматривается», - заверил Асылбеков.

По его словам, комитетом были изучены четыре площадки: АО «Химфарм», «Нобель», «Еврохим» и Карагандинский фармацевтический комплекс. И только последний оказался наиболее подготовленным для выпуска вакцины.

Он также сообщил, что будут задействованы как специалисты этого же фармкомплекса, так и российские.

«Сейчас проводятся переговоры с российской стороной – Российским фондом прямых инвестиций. И на основании этого будет подписано соглашение, где предусматриваются все вопросы налаживания производства, в том числе, привлечение специалистов», - уточнил Асылбеков.