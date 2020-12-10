​В ноябре индекс деловой активности экономики Казахстана продолжил рост

В ноябре индекс деловой активности экономики Казахстана вырос с 48,8 до 49,4 пунктов, превысив уровень февраля 2020 года (49,1). Росту индикатора способствовало улучшение ситуации в строительстве, тогда как промышленность и сфера услуг сохраняли октябрьский уровень активности, сообщает пресс-служба Национального банка.

Индекс активности строительного сектора составил 52,5 пунктов, прибавив почти 5 единиц за прошедший месяц (на начало года он превышал 55 пунктов). Индексы промышленности и сферы услуг сохранили значения в 49,6 и 48,7 (по сравнению с 51,5 и 51,3 пунктами на начало года)

В разрезе регионов активизация экономики наблюдалась в Шымкенте, а также Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Значительное снижение индекса произошло в Западно-Казахстанской области.

Индекс бизнес-климата в ноябре составил 1,3 пункта (в октябре он достигал 0, а в начале года 10 пунктов), что указывает на улучшение условий ведения бизнеса. Предприятия оценивают текущие бизнес-условия положительно. Респонденты ожидают улучшения ситуации в декабря, в результате чего индекс может достичь 4,3 пунктов.

Минимального значения в 37,2 пункта индекс деловой активности достиг в апреле, а в начале 2020 года составлял 51,6 пунктов. Падение показателя наблюдалось во всех секторах экономики, и наиболее значительное – в сфере услуг до 34,8 пунктов с 51,3 на начало 2020 года.

Индекс деловой активности формируется на основе опроса предприятий об их текущих показателях и ожиданиях по их изменениям в будущем. В ноябре в опросе приняло участие 451 предприятие: в сфере строительства – 64, промышленности – 169, услуг – 218.