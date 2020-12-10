Два его бывших заместителя осуждены на 6 лет каждый
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Экс-аким Кызылординской области осужден на 7 лет за мошенничество
фото Айсулу Тойшибековой

Бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков приговором суда №2 Кызылорды приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, сообщает Sputnik Казахстан.

Искаков осужден по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК – мошенничество, в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Он будет отбывать наказание в учреждении УИС средней безопасности. Ранее прокурор запросил для Искакова восемь лет лишения свободы.

Два его бывших заместителя Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов приговорены к 6 годам лишения свободы каждый. А еще два фигуранта дела – бизнесмены Женисбек Искаков и Азат Досмаилов – получили по пять лет колонии.

Напомним, Куанышбек Искаков, а Марат Дельмуханов и Мурат Имандосов были задержаны прошлой весной по подозрению в мошеннических действиях. На момент задержания сообщалось, что Искаков путем обмана и злоупотребления доверием завладел более чем 80 млн тенге пожертвований для восстановления Арыси после взрывов, которые были аккумулированы в общественном социальном фонде «Сыр мейірімі». Эти активы руководитель «Сыр мейірімі» Сапура Абдрахимова перевела на счета нескольких строительных фирм, которые, по версии следствия, должны были обналичить средства для передачи Искакову.

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