Экс-аким Кызылординской области осужден на 7 лет за мошенничество

Искаков осужден по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса РК – мошенничество, в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Он будет отбывать наказание в учреждении УИС средней безопасности. Ранее прокурор запросил для Искакова восемь лет лишения свободы.

Два его бывших заместителя Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов приговорены к 6 годам лишения свободы каждый. А еще два фигуранта дела – бизнесмены Женисбек Искаков и Азат Досмаилов – получили по пять лет колонии.

Напомним, Куанышбек Искаков, а Марат Дельмуханов и Мурат Имандосов были задержаны прошлой весной по подозрению в мошеннических действиях. На момент задержания сообщалось, что Искаков путем обмана и злоупотребления доверием завладел более чем 80 млн тенге пожертвований для восстановления Арыси после взрывов, которые были аккумулированы в общественном социальном фонде «Сыр мейірімі». Эти активы руководитель «Сыр мейірімі» Сапура Абдрахимова перевела на счета нескольких строительных фирм, которые, по версии следствия, должны были обналичить средства для передачи Искакову.