ВКО вновь лидирует по приросту
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836 новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 836 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 129 новых случаев, в столице – 118, в Павлодарской области – 90, в Алматы – 75, в Северо-Казахстанской области – 72, в Костанайской области – 72 новых случая, в Акмолинской области – 67, в Алматинской области – 45, в Атырауской области – 40, в Западно-Казахстанской области – 40, в Карагандинской области – 29, в Жамбылской области – 24, в Актюбинской области – 9, в Мангистауской области – 9, в Шымкенте – 7, в Туркестанской области – 6, в Кызылординской области – 4.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 139 995 случаев заражения коронавирусом.

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