Наибольшее число случаев зарегистрировано в ВКО и столице
В Казахстане за сутки выявлено 794 новых случая COVID-19
Фото пресс-службы Минздрава
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 794 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав.

В Восточно-Казахстанской области – 97 новых случаев, в столице – 88, в Павлодарской области и Алматы – по 80 случаев, в Костанайской области – 75, в Акмолинской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 67, в Алматинской области – 62, в Атырауской области – 50, в Западно-Казахстанской области – 38, в Карагандинской области – 30, в Жамбылской области – 26, в Актюбинской области – 13, в Мангистауской области – 9, в Туркестанской и Кызылординской областях – по 3 случая, в Шымкенте – 1.

Всего в стране подтверждено 141 587 случаев заражения. Выздоровели 125 380 человек.

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