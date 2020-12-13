В Казахстане за сутки выявлено 794 новых случая COVID-19

В Восточно-Казахстанской области – 97 новых случаев, в столице – 88, в Павлодарской области и Алматы – по 80 случаев, в Костанайской области – 75, в Акмолинской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 67, в Алматинской области – 62, в Атырауской области – 50, в Западно-Казахстанской области – 38, в Карагандинской области – 30, в Жамбылской области – 26, в Актюбинской области – 13, в Мангистауской области – 9, в Туркестанской и Кызылординской областях – по 3 случая, в Шымкенте – 1.

Всего в стране подтверждено 141 587 случаев заражения. Выздоровели 125 380 человек.