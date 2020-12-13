Шымкент обошел Алматы по темпам прироста населения

Численность населения Казахстана к 1 ноября достигла 18 833 тыс. человек, увеличившись с начала года на 201,4 тыс. человек или 1,08%, сообщил комитет по статистике республики.

Лидерами по приросту населения остаются столица – 3,52%, Шымкент (2,67%), Алматы (2,61%), Мангистауская область (2,43%) и Атырауская область (1,48%). При этом Шымкент впервые обошел Алматы по темпам прироста населения.

Население Алматы достигло 1 967 тыс. человек, столицы – 1 176 тыс., Шымкента – 1 066 тыс.

За первые десять месяцев 2020 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В остальных шести регионах население сокращалось..

Больше всего население сократилось в Северо-Казахстанской области – на 0,67%. В Восточно-Казахстанской области численность населения уменьшилась на 0,32%, в Костанайской области – на 0,31%, в Акмолинской области – на 0,23%, в Павлодарской области – на 0,13%, в Карагандинской области – на 0,07%.

При этом в Северо-Казахстанской области отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,56% до 11 110 тыс. человек, сельское население выросло на 0,39% - до 7 723 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,0%, доля сельского населения - 41,0%.