В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, сообщает Русская служба ВВС .

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в парламенте, заявил, что этот штамм, возможно, быстрее передается от человека к человеку. Заражения новым штаммом коронавируса отмечают в больницах 60 районов страны.

«Мы идентифицировали около тысячи случаев заражения этим вариантом, преимущественно на юге Англии», - сказал он.

Сейчас, по его словам, штамм изучают в военной лаборатории Портон-Даун, неподалеку от Солсбери. ВОЗ уже предупреждена об этом.

Вместе с тем эксперты считают, что перспективные вакцины от коронавируса будут успешно действовать и на новый штамм, отметил Хэнкок.

Между тем Лондону присвоена третья (наивысшая) категория эпидемиологической угрозы из-за резкого скачка заболеваемости. Хэнкок предупредил, что ситуация в городе стремительно ухудшается, и призвал правительство не дожидаться среды, на которую был намечен плановый регулярный пересмотр классификации районов страны. Вместе с Лондоном в третью категорию попали также некоторые районы графств Эссекс и Хартфордшир.

После окончания локдауна 2 декабря Великобритания была поделена на три категории: средней угрозы, высокой и наивысшей. Исходя из этого, в разных регионах были сохранены ограничительные меры разной степени жесткости. Тогда Лондон оказался во второй категории: люди могли встречаться в пабах и ресторанах, значительная часть магазинов и заведений была открыта. Повышение же уровня угрозы означает закрытие заведений общепита, они продолжат работать только на вынос или через услуги доставки, встречаться на открытых пространствах можно будет компаниями не более 6 человек, принимать у себя гостей запрещено.