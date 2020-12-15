В Павлодарской области с 16 декабря ослабят карантин

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление о послаблении ограничительных мер в регионе в связи с выходом его из «красной» зоны по темпам распространения коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан.
Послабления коснулись времени работы различных объектов социальной сферы, торговли, общественного питания. Так, продлена работа объектов общественного питания до 22:00, доставка будет работать без ограничений. Время работы торговых центров увеличилось на час - до 23:00. Непродовольственные магазины могут работать до 20:00 во все дни, кроме воскресенья.
Спорткомплексы и спортивные объекты смогут работать без ограничений по времени. Сауны, бани и СПА-центры сбудут работать все дни в неделю, кроме воскресенья, до 22:00.
Общественный транспорт будет работать в штатном режиме в праздничные дни 16, 17, 18 и 19 декабря, а также 20 декабря. В дальнейшем его работа будет ограничена только по воскресеньям.
Блокпосты внутри области снимут, возобновятся междугородние, межрайонные перевозки, но с ограничением по графику.
Новое постановление вступает в силу 00:00 часов 16 декабря.
С 15 декабря возобновили деятельность образовательные центры, кружки, объекты внешкольного дополнительного образования в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу.