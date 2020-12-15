В Павлодарской области с 16 декабря ослабят карантин

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал постановление о послаблении ограничительных мер в регионе в связи с выходом его из «красной» зоны по темпам распространения коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан .

Послабления коснулись времени работы различных объектов социальной сферы, торговли, общественного питания. Так, продлена работа объектов общественного питания до 22:00, доставка будет работать без ограничений. Время работы торговых центров увеличилось на час - до 23:00. Непродовольственные магазины могут работать до 20:00 во все дни, кроме воскресенья.

Спорткомплексы и спортивные объекты смогут работать без ограничений по времени. Сауны, бани и СПА-центры сбудут работать все дни в неделю, кроме воскресенья, до 22:00.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме в праздничные дни 16, 17, 18 и 19 декабря, а также 20 декабря. В дальнейшем его работа будет ограничена только по воскресеньям.

Блокпосты внутри области снимут, возобновятся междугородние, межрайонные перевозки, но с ограничением по графику.

Новое постановление вступает в силу 00:00 часов 16 декабря.

С 15 декабря возобновили деятельность образовательные центры, кружки, объекты внешкольного дополнительного образования в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу.