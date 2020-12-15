В ВКО ввели послабления карантина

Так, теперь в выходные разрешена работа продовольственных и непродовольственных рынков в городе Риддер, Глубоковском районе и районе Алтай и без ограничений по времени.

В праздничные дни, а в дальнейшем по субботам будут работать объекты торговли непродовольственными товарами, супермаркеты, гипермаркеты, торговые дома, торговые сети и ТРЦ (с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов, а работа объектов общественного питания только на вынос и доставку), непродовольственные рынков внутри и вне зданий, крытые спортивные объекты, ледовые катки крытых сооружений, фитнес-центры/клубы, тренажерные залы, СПА, спортивно-оздоровительные объекты с бассейнами, бани и сауны, библиотеки, музеи, бизнес-центры,

абонентские отделы по обслуживанию населения, детские кабинеты/центры коррекции, детские и взрослые образовательные центры, объекты культуры, салоны красоты, парикмахерские, объекты, оказывающие косметологические услуги, массажа и татуажа.

Деятельность продовольственных рынков внутри и вне зданий разрешена с 07:00 до 19:00 часов, с приостановлением деятельности в воскресенье.