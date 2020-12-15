В Казахстане увеличилось число пожаров – МЧС

Небольшой рост количества пожаров в Казахстане констатируют в министерстве по ЧС. Причем преимущественно они происходят в частном секторе, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Юрий Ильин.

«По сравнению с прошлым годом, у нас имеется незначительный рост по количеству пожаров. На 2% идет рост по погибшим и уменьшение по количеству пострадавших от угарного газа. Только за прошедшую неделю у нас произошло 293 возгорания. В них погибли 19 человек, и 47 человек, которым оказали помощь при госпитализации», - привел данный Ильин.

По статистике, ежегодно в Казахстане происходит более 15 тыс. возгораний, из которых около 67% фиксируются в частном жилом секторе. Перед отопительным сезоном акиматы совместно с пожарными проводят рейды, рассказывают о правилах безопасности, устанавливают датчики дыма. Как отметил Ильин, МЧС за счет местных бюджетов планирует в будущем производить замену электрооборудования для малоимущих слоев населения и пенсионеров, так как в последнее время происходит много пожаров именно по этой причине.