В Алматы участники разных движений собираются на площади Республики

Сегодня в Алматы на площади Республики собрались участники разных движений, чтобы почтить память жертв декабрьских событий 1986 года.

Как передают корреспонденты Vласти с места событий, помимо самих желтоксановцев, утром здесь собрались представители политической партии «Ак жол» и Народной партии Казахстана, участвующих в выборах.

В полдень начались акции оппозиционных и независимых движений. В частности, к монументу в память о жертвах декабрьских событий пришли лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай и его сторонники, на площадь Республики пришли также несколько десятков участников движения «Oyan, Qazaqstan!». Последних СОБР взял в кольцо, а до этого перекрыл проход по тротуару к площади.

К месту акции приехали автозаки, сотрудники акимата требуют разойтись. У участников движения «Oyan, Qazaqstan!» пытаются отобрать плакаты и провоцируют их. Пытающихся подойти сторонников Демпартии не пускают силы полиции.

Жанболат Мамай и его сторонники заблокированы СОБРом. На месте акции произошла потасовка, участникам движения «Oyan, Qazaqstan!» сломали рупор.