Эпидситуация по коронавирусу в стране находится под контролем, заверяет Мамин

Глава правительства доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составляет 0,4%, а показатель репродуктивности вируса по Казахстану – 0,9. Инфекционные койки заполнены на 28%, реанимационные – на 20%. К настоящему времени в «красной зоне» по темпам распространения COVID-19 находится только Атырауская область, в «желтой зоне» – Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, все остальные регионы – в «зеленой зоне».

Мамин также сообщил, что 19 декабря началась заключительная фаза клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in, в рамках которой проводится вакцинация 3 тыс. добровольцев. В марте 2021 года в Жамбылской области будет введен в эксплуатацию биофармацевтический завод по производству вакцин мощностью 60 млн доз в год. Сейчас идет подготовка к началу промышленного производства российской вакцины «Спутник V» в Караганде.

Премьер также доложил президенту о мерах по привлечению инвестиций и реализации проектов регионального развития, поддержке занятости населения и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.