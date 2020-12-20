Учащиеся выпускных классов в Казахстане в третьей четверти вернутся в школы

Сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана принято решение о снижении цен на антиковидные препараты, о возвращении учащихся выпускных классов в школы и об усилении ограничительных мер на Тенгизе.

Так, МВК приняла решение с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение новогодних утренников и праздничных корпоративов, усилить ограничительные меры на месторождении «Тенгиз» до стабилизации эпидемиологической ситуации и снизить цены на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%. Ранее сообщалось, что цены будут снижены до 40%.

В то же время в целях обеспечения качества обучения, по предложению министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение: с III четверти для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; «для восполнения потерь в знаниях школьников» организовать во внеурочное время индивидуальные консультации в группах не более 5 человек. Кроме этого, принято решение возобновить со II семестра комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

Глава правительства Аскар Мамин поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки и обратил внимание на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, подготовки прививочных пунктов к вакцинации. МВД совместно с акиматами поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в предпраздничные и праздничные дни.

