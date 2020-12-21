На его базе будет поэтапно произведено 2 млн. доз вакцин от коронавируса
Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство российской вакцины «Спутник V»
Фото с сайта primeminister.kz

Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн. доз вакцин, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Ее выпуск запущен ​в рамках договоренностей между президентами Казахстана и России. Казахстан стал проявлять интерес к российской вакцине летом 2020 года, а конкретнее заговорил о начале ее производства в Казахстане в сентябре. На фоне критики препарата «Спутник V» со стороны европейских и американских производителей, часть казахстанских медиков также заявила о том, что сомневается в его эффективности и необходимости закупа. Несмотря на неоднозначные ответы министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя о намерениях страны приобрести российскую вакцину, в конце ноября стало известно, что правительство уже ищет площадку для локализации ее производства.

Запуск массовой добровольной вакцинации казахстанцев планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

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