Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство российской вакцины «Спутник V»

Ее выпуск запущен ​в рамках договоренностей между президентами Казахстана и России. Казахстан стал проявлять интерес к российской вакцине летом 2020 года, а конкретнее заговорил о начале ее производства в Казахстане в сентябре. На фоне критики препарата «Спутник V» со стороны европейских и американских производителей, часть казахстанских медиков также заявила о том, что сомневается в его эффективности и необходимости закупа. Несмотря на неоднозначные ответы министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя о намерениях страны приобрести российскую вакцину, в конце ноября стало известно, что правительство уже ищет площадку для локализации ее производства.

Запуск массовой добровольной вакцинации казахстанцев планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.