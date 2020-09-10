«Большие надежды» возлагает правительство на казахстанскую вакцину от CОVID-19

Несмотря на то, что казахстанская вакцина только вступает в 1-2 фазу клинических испытаний, правительство уже возлагает на нее большие надежды. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Что касается казахстанской вакцины, она сейчас вступает в 1-2 фазу испытаний. Сейчас она находится на этапе получения разрешения. И мы на нее возлагаем большие надежды. После прохождения этапов клинических исследований, если мы увидим стойкий эффект, который был виден на доклинических исследованиях, соответственно, данная вакцина также, пройдя все испытания, будет зарегистрирована в Казахстане, и в дальнейшем допущена на рынок», - заявил Цой.

Вместе с тем глава Минздрава ответил на критику в адрес российской вакцины «Спутник V». Отметим, что британские ученые выразили сомнение в надежности и безопасности этой вакцины, а итальянские ученые усомнились в достоверности результатов клинических испытаний российской вакцины. Кроме того, ранее первый вице-министр Марат Шоранов заявлял, что данная вакцина противопоказана группам риска, для которых и планирует закуп Казахстан.

«Мы проводим переговоры со многими производителями, в том числе с российскими. Гарантирование поставок проводится и с другими компаниями. Надо понимать, что в Казахстан вакцина для допуска к общему применению допускается только в случае получения официальной регистрации. То есть после проверки на эффективность, на безопасность. (…) Любая вакцина, которая имеет побочные действия, либо не будет доказана (эффективность – V), не будет допускаться на территорию Казахстана. Сейчас все вакцины, включая российскую, проходят этапы испытания. Мы наблюдаем и мониторим другие страны и другие продукты. Поэтому в Казахстане будет использоваться только проверенная вакцина», - пообещал Цой.