Больше сотни новых случаев – в столице
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739 новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 739 новых случаев коронавирусной инфекции.

В столице – 106 новых случаев, в Алматы – 80, в Восточно-Казахстанской области – 75, в Павлодарской области – 68, в Костанайской области – 65, в Атырауской области – 62, в Северо-Казахстанской области – 62, в Акмолинской области – 56, в Западно-Казахстанской области – 45 новых случаев, в Алматинской области – 40, в Карагандинской области – 34, в Мангистауской области – 17, в Жамбылской области – 10, в Шыкенте, Актюбинской и Туркестанской областях – по 5 новых случаев, в Кызылординской области – 4.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 147 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 132 427 человек.

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