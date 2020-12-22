739 новых случаев COVID-19 подтверждено в Казахстане

В столице – 106 новых случаев, в Алматы – 80, в Восточно-Казахстанской области – 75, в Павлодарской области – 68, в Костанайской области – 65, в Атырауской области – 62, в Северо-Казахстанской области – 62, в Акмолинской области – 56, в Западно-Казахстанской области – 45 новых случаев, в Алматинской области – 40, в Карагандинской области – 34, в Мангистауской области – 17, в Жамбылской области – 10, в Шыкенте, Актюбинской и Туркестанской областях – по 5 новых случаев, в Кызылординской области – 4.

Всего в стране подтверждено ПЦР-тестами 147 975 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 132 427 человек.