Сократить посевы риса, чтобы экономить воду, предлагает Минэкологии

Для того, чтобы сэкономить потребление воды, министерство экологии, геологии и природных ресурсов предлагает сократить посевы риса в нескольких регионах.

«В последние три года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 году составил 83 кубических километра. Это на 20% меньше среднемноголетнего показателя», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

При этом, уточил он, 97% водозабора от всего республиканского объема приходится на четыре южные области. В частности, снежный покров в Алматинской области снизился на 35%, сток реки Или уменьшился в 2-3 раза, а площадь орошаемых земель увеличилась на 11%. В то же время площадь посева риса в регионе составляет 10 тыс. га или 2% от общей площади орошения, а подача воды на рисовые поля – 10% от общего водозабора.

«В связи с этим считаем необходимым сократить посевы риса. А за счет сэкономленной воды появится возможность орошения 40 тыс. га менее влаголюбивых культур», - заявил Мирзагалиев.

Аналогично сократить рисовые поля предлагает министр в Туркестанской и Кызылординской областях.

«В Мактааральском районе на площади 4 тыс. га выращивается рис. Если это сократить, то экономия воды составит 158 млн кубометров. Соответственно, сэкономленную воду можно будет использовать для полива 13 тыс. га влагоемких культур. По Кызылординской области площадь орошаемых земель составляет 251 тыс. га. Это 16% от общей орошаемой площади страны. Область использовала 43% или 4 кубических километра водопроводной воды в целом по республике. В регионе наблюдалась очень сложная водохозяйственная обстановка. При этом площадь посевов риса составила 90 тыс. га, тогда как согласно программе развития АПК площадь посевов не должна превышать 75 тыс. га», - подчеркнул глава Минэкологии.