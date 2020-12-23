Казахстан отказался от смертной казни в 2003 году
Мажилис одобрил ратификацию Второго Факультативного протокола, направленного на отмену смертной казни
Фото Акорды

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».

«23 сентября 2020 года постоянный представитель РК при ОНН Кайрат Омаров подписал Второй Факультативный протокол. Факт подписания не означал немедленное вступление в силу положений данного документа. Он подлежит обязательной ратификации парламентом. Согласно данного международного документа страны подписанты принимают следующие обязательства: не применять смертную казнь, принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение – допускается (смертная казнь – V) в случае военного времени», - объяснил депутатам министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

По его словам, Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку о применении смертной казни только в военное время, после признания вины в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что данный протокол является вторым международным документом, принятым ООН в развитие международного Пакта о гражданских и политических правах 1966 года, который Казахстан ратифицировал в ноябре 2005 года. Указ по введению моратория на смертную казнь подписан президентом 17 декабря 2003 года.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет за толкованием соотношения положений Конституции, регулирующих вопросы применения исключительной меры наказания, и норм Факультативного протокола. Конституционный совет ответил, что Конституция не препятствует ратификации Факультативного протоколаи не нуждается в изменениях.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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