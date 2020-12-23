Медработникам, виновным в гибели воспитанников Аягозского детского центра, дали условные сроки

По данным пресс-службы Аягозского районного суда, органами уголовного преследования двоим было предъявлено обвинение в ненадлежащем выполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.317 УК РК), еще одному – в ненадлежащем выполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.4 ст.317 УК РК).

«Дело поступило в суд с процессуальным соглашением, заключенным между прокурором и подсудимыми с согласия представителя потерпевшего (детского центра – V)», - сообщили в пресс-службе.

В соглашении прокурор просил назначить двоим обвиняемым по 2 года лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на один год. Для третьего обвиняемого – 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев. В суде все стороны подтвердили свое согласие с условиями соглашения.

«Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 317 УК, относится к категории небольшой тяжести, часть 4 статьи 317 УК – к средней тяжести. Предлагаемое прокурором наказание соответствовало санкции статьи. Подсудимые ранее не судимы. Назначать более суровое наказание, чем предусмотрено соглашением, суду запрещено законом. На основании изложенного, суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание, предусмотренное соглашением», - пояснили в пресс-службе Аягозского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле более 10 детей были госпитализированы из интерната в инфекционную больницу с корью, у нескольких детей выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. В соцсетях появилась информация, что они умерли не только от кори, но и от истощения организма. В МВД взяли на контроль расследование причин смерти детей по части 4 статьи 317 УК РК.

В конце ноября детский омбудсмен Аружан Саин сообщила со ссылкой на ответ МВД, что у погибших детей обнаружены ушибы головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, закрытые черепно-мозговые травмы, перелом свода и основания черепа.