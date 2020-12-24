Национальные виды спорта внедрят в школьную программу Казахстана

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам культуры, физической культуры и спорта». Как сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, документом предполагается постепенно внедрять национальные виды спорта в отечественных школах.

«В проект закона включены виды национального вида спорта, учебные программы образовательных школ. Это является обязательным компонентом, работа в этом направлении проводится», - отметила Раимкулова.

По ее словам, министерство поэтапно планирует внедрять национальные виды спорта в образовательный процесс. И в данное время разрабатываются нормативно-правовые акты.

«В первую очередь, организации образования будут внедрять асык ату, тогыз кумалак и казакша курес. Сначала будем вводить их в школах, потом будет внедрять одырыспа, следующим этапом – кокпар, жамбы ату, жекпесжек. Они не повлекут травм», - подчеркнула министр.

В целом законом предлагается наделить уполномоченный орган функциями по утверждению перечня национальных видов спорта, утверждать правила размещения государственного спортивного и творческого заказа в спортивных секциях творческих кружках и нормативы подушевого финансирования этих заказов.

Компетенция местных исполнительных органов дополнена функциями по увеличению количества врачебно-физкультурных диспансеров, обеспечению инструкторами физической культуре и спорту для работы с населением; расширением сети детско-юношеских клубов физической подготовки.