«Пассажирские перевозки» намерены на две трети модернизировать парк вагонов

АО «Пассажирские перевозки» намерено на две трети модернизировать парк вагонов, сообщает Sputnik Казахстан . Об этом на онлайн-брифинге рассказал генеральный директор предприятия Питер Штурм.

Он отметил, что в этом году уже принято решение об установке в вагонах поездов холодильников и микроволновых печей для удобства пассажиров. Со следующего года появятся «семейные» купе для пассажиров с детьми. Также компания намерена обновить парк вагонов. В настоящее время проходит тендер по закупу 426 новых вагонов и дизельных генераторов и ведутся переговоры о закупе 62 вагонов Тальго.

«За счет всех этих мероприятий порядка 2/3 нашего парка будет модернизировано», - заявил Штурм.

Кроме этого, со следующего года в вагонах поездов начнут сортировать мусор по разным категориям и заменить туалеты. Штурм напомнил, что работу в этом направлении начали еще в октябре, и в первом полугодии 2021 года санитарные узлы будут полностью заменены на новые в 500 вагонах.