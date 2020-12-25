Погода в Казахстане в январе: существенно похолодает во второй половине месяца

По данным синоптиков, в январе в Казахстане ожидается несколько волн холода, а количество осадков на большей части республики прогнозируется около нормы.

Согласно консультативному прогнозу «Казгидромета», в январе 2021 года температура воздуха ожидается около нормы – на большей части республики, ниже нормы на 1°С – в восточной части Казахстана. Количество осадков на большей части республики прогнозируется около нормы, больше нормы – на крайнем западе республики, меньше нормы – на северо-западе, в центре, местами на севере и юге Казахстана.

«В январе ожидаются несколько волн холода – в первой и третьей декадах. Существенное понижение температуры воздуха следует ожидать во второй половине января, когда температура воздуха понизится: в северных, центральных и восточных регионах ночью до -25-35°С, местами до 39°С, днем до -20-27°С; на западе республики ночью до -20-27°С, днем до -10-20°С; в южных и юго-восточных регионах ночью до -15-25°С, местами -30°С, днем до -7-15°С», - сообщают синоптики.