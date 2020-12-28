Дополнительные вагоны по основным направлениям запустили в Казахстане к Новому году

Из-за увеличения спроса по основным железнодорожным направлениям в преддверии Нового года в Казахстане увеличили составы на 704 вагона, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«Сейчас в Казахстане курсируют 117 из 156 пар существующих пассажирских поездов. Ограничения связаны с решениями, принятыми для предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции. Однако в новогодний период с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года для перевозки пассажиров будет обеспечена дополнительная прицепка 704 вагонов», - говорится в сообщении.

Это позволит дополнительно охватить порядка 30 тыс. пассажиров.

По информации ведомства, вагоны добавлены к поездам по направлениям из столицы в Алматы, Мангистау, Атырау, Сарыагаш, Аркалык, Семей, Петропавловск и Павлодар; из Алматы – в Актобе, Атырау, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган и Уральск, а также из Павлодара в Пресногорьковскую, из Кызылорды – в Семей, из Актобе – в Атырау.