Казахстан готов покупать вакцину Pfizer, но не может раскрывать детали соглашения

Известно только, что вакцина стоит в два раза дороже российской
Тамара Вааль, Vласть
Министерство здравоохранения готово поставлять американскую вакцину Pfizer в Казахстан, однако пока не может говорить о подробностях, так как подписало договор о неразглашении. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр Марат Шоранов.
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