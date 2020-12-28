Вспышка коронавируса на Тенгизе: месторождение закрывать пока не планируется

С начала декабря на Тенгизе зафиксировано более 600 случаев коронавирусной инфекции, из-за чего на месторождении усилили санитарно-эпидемиологические и карантинные меры. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

«С 1 декабря по сегодняшнюю дату (зафиксировано – V) 600 с лишним случаев», - сообщила Есмагамбетова.

Она напомнила, что Атырауская область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса. Причем 60% случаев выявляется именно на Тенгизском месторождении.

«Это связано с тем, что на Тенгизе проводится скрининг въезжающих и выезжающих, то есть количество тестов увеличивается. Если сравнивать цифры сентября, ноября и декабря, то отмечается рост заболеваемости. Поэтому и было принято решение об усилении мер на Тенгизском месторождении – дополнительная карантинизация, дополнительное тестирование, дополнительное ограничение по въезду и выезду, дополнительные ограничения, связанные с перемещением работников внутри вахтовых поселков», - уточнила председатель комитета.

Вместе с тем, заверила Есмагамбетова, останавливать работу месторождения не планируется. 25 декабря разработан пакет мер и обсужден с руководством ТШО по стабилизации ситуации.

«Остановка на Тенгизе не планируется. Мы разработали пакет мер, которые обсуждены в пятницу с руководством ТШО. Руководство ТШО со всеми предложенными мерами в принципе согласны и будут их реализовывать. Это увеличивается количество ПЦР-тестирования работников, которые находятся на месторождении, обязательное тестирование за пять дней при выезде с месторождения, обязательная карантинизация при въезде в месторождение. Что самое важное – контроль за ситуацией, за соблюдением карантинных мер внутри вахтовых поселков, которые должны соблюдаться подрядчиками ТШО. Пока эти меры будут приниматься. Оценка ситуации идет практически ежедневно. Естественно будет корректироваться. Пока мы говорим об ужесточении ограничительных мер», - сказала она.