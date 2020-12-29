В Казахстане законодательно закрепили дистанционное обучение

Дистанционное обучение, на которое Казахстан перешел из-за пандемии коронавирусной инфекции, никак не закреплено законодательством страны. Поэтому сенат во вторник в двух чтениях принял соответствующие поправки и закрепил данную норму.

«Пандемия, потрясшая мир, не обошла стороной и нашу страну. В первую очередь это коснулось секторов образования и здравоохранения. Несмотря на сложности, учебный процесс идет непрерывно. Но до сих пор в законодательстве не было единой концепции дистанционного образования. Теперь здесь уточнено понятие «дистанционное обучение» и определен порядок его проведения», - сказал депутат Бакытжан Жумагулов.

Кроме того, законом усиливается ответственность авторов и экспертизы учебников, вводится мониторинг по определению учебных достижений учащихся, а также аттестация всех дошкольных организаций, школ и колледжей один раз в пять лет.

Вместе с тем сенатор Мурат Бахтиярулы высказал мнение, что, несмотря на пандемию, Казахстану пора возвращаться к традиционному обучению, так как это сказывается на качестве знаний школьников. И предложил реформировать министерство образования и науки.

«Министерство образования и науки занимается уровнями образования – от детского сада до послевузовского образования. Это очень большая нагрузка. Поэтому, я считаю, что на базе министерства образования пора создать два министерства – Минобразования и министерство высшего образования и науки, без увеличения штатного расписания», - подчеркнул депутат.