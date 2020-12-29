Регионы перешли в «желтую» зону
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Акмолинская и Павлодарская области покинули «красную» зону по темпам распространения коронавируса
ФОТО ОЛЕГА БИТНЕРА

По данным Минздрава, Акмолинская и Павлодарская области покинули «красную» зону по темпам распространения коронавируса.

Региона перешли в «желтую» зону. Также в этой зоне находятся столица, Алматы и Северо-Казахстанская область. В «красной» зоне остаются Атырауская и Костанайская области.

В «зелёной» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.

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