Акмолинская и Павлодарская области покинули «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Региона перешли в «желтую» зону. Также в этой зоне находятся столица, Алматы и Северо-Казахстанская область. В «красной» зоне остаются Атырауская и Костанайская области.

В «зелёной» зоне – все остальные регионы.

Минздрав с ноября применяет разделение на три типа зон по темпам распространения коронавируса. Перемещение из одной в другую зону зависит от репродуктивного числа R, а также от числа заболевших в регионе на 100 тысяч населения за одну неделю.

Нахождение в «зеленой» зоне свидетельствует, что темпы распространения вируса в регионе низкие и карантинные ограничения могут быть смягчены, переход в «желтую» зону требует сохранения карантина, а нахождение в «красной» зоне – его ужесточения.