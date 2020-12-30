Под завалами ищут выживших
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В Хорватии в результате сильного землетрясения погибли 7 человек
Фото EPA

В центральной Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В нескольких городах значительные разрушения, погибли по меньшей мере 7 человек, поиск выживших под завалами продолжается, сообщает Русская служба ВВС.

Землетрясение произошло в 11:19 по Гринвичу на глубине около 10 км. Примерно через час последовали новые толчки. Подземные толчки ощущались в столице Хорватии Загребе, в соседних странах Боснии и Сербии, и даже в Италии.

Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил обстановку в городе Петриня, который расположен примерно в 3 км от эпицентра, с разбомбленным во время чеченской войны Грозным, а премьер-министр Андрей Пленкович сказал журналистам, что город больше непригоден для жизни. Население города – около 20 тыс. человек, здесь погибла 12-летняя девочка. Еще 5 человек погибли в близлежащем городе Глина, седьмой погибший был обнаружен под руинами церкви в городе Жажина. Одна женщина была найдена живой под обломками мэрии Петрини. Примерно половина зданий здесь разрушена, под обломками продолжают искать выживших. В Петриню со всей страны стягивают спасателей для ликвидации последствий, жители города, оставшиеся без крыши над головой, вынуждены спать на военной базе. В близлежащем городе Сисак пострадали несколько человек, некоторые раненые были доставлены в Загреб.

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