В Хорватии в результате сильного землетрясения погибли 7 человек

Землетрясение произошло в 11:19 по Гринвичу на глубине около 10 км. Примерно через час последовали новые толчки. Подземные толчки ощущались в столице Хорватии Загребе, в соседних странах Боснии и Сербии, и даже в Италии.

Президент Хорватии Зоран Миланович сравнил обстановку в городе Петриня, который расположен примерно в 3 км от эпицентра, с разбомбленным во время чеченской войны Грозным, а премьер-министр Андрей Пленкович сказал журналистам, что город больше непригоден для жизни. Население города – около 20 тыс. человек, здесь погибла 12-летняя девочка. Еще 5 человек погибли в близлежащем городе Глина, седьмой погибший был обнаружен под руинами церкви в городе Жажина. Одна женщина была найдена живой под обломками мэрии Петрини. Примерно половина зданий здесь разрушена, под обломками продолжают искать выживших. В Петриню со всей страны стягивают спасателей для ликвидации последствий, жители города, оставшиеся без крыши над головой, вынуждены спать на военной базе. В близлежащем городе Сисак пострадали несколько человек, некоторые раненые были доставлены в Загреб.