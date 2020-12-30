Надбавки к пенсиям для дипломатов одобрил мажилис

В казахстанском законодательстве появится такое новое понятие, как ветеран дипломатической службы, им будет назначаться прибавка к пенсии. Также будут введены новые требования и гарантии для вновь приходящих на дипломатическую службу и тем, кто уже отработал за границей, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

«В целях повышения социальной защиты ветеранов дипломатической службы предлагается закрепить в законе соответствующее понятие «ветеран дипломатической службы Республики Казахстан». К данной категории будут отнесены лица, достигшие пенсионного возраста и имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет, в том числе 15 лет работы в органах дипломатической службы Республики Казахстан», - рассказал Тлеуберди, представляя законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан».

При этом, по его словам, ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность посла, постоянного представителя при международных организациях либо имеющим дипломатический ранг посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых правительством. Необходимые средства были поддержаны республиканской бюджетной комиссией в августе 2020 года.

Кроме того, для проведения фундаментальных и научно-прикладных исследований в сфере мировой политики и экономики предлагается включить в систему органов дипломатической службы научные заведения.

«Предлагаемые нововведения повысят статус Института внешнеполитических исследований, подведомственного министерству иностранных дел, и позволят закрепить основные направления его деятельности», - пояснил министр.

Также разработчики предложили внести понятие «дипломатическая почта» и наделить правительство, МИД и другие государственные органы функциями по планированию, комплектованию, оформлению и обеспечению доставки дипломатической почты.

А принимая во внимание особенности дипломатической службы, к гражданам, желающим поступить на работу в МИД, вводится требование по обязательному владению иностранным языком. Вместе с тем еще одна поправка гарантирует персоналу дипслужбы, ранее направленному на работу в международные организации от Республики Казахстан, трудоустройство в МИД без проведения конкурсных процедур.