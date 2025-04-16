​ЕНПФ заработал порядка 400 млрд тенге за первую неделю апреля от переоценки активов

Волатильность курса тенге в начале апреля позволила Единому накопительному пенсионному фонду (ЕНПФ) заработать около 400 млрд тенге. Это компенсировало его убытки в первом квартале 2025 года, вызванные снижением стоимости активов после их переоценки, сообщил во время брифинга директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов.

По словам Турсунханова, негативная динамика доходности активов ЕНПФ в первом квартале была связана со снижением рыночной стоимости государственных ценных бумаг и волатильностью на валютном рынке. С начала года тенге укрепился с 525,1 до 504,4 тенге за доллар, что привело к удешевлению активов в результате их переоценки. Но дальнейшее ослабление нацвалюты исправило ситуацию.

«По предварительным данным только за первую неделю апреля в результате волатильности курса тенге и изменений на внешних рынках размер инвестиционного дохода [ЕНПФ] составил порядка 400 млрд тенге, что значительно компенсировало отрицательный инвестиционный доход за январь-март 2025 года», — сообщил Турсунханов на брифинге.

За последние 12 месяцев с апреля 2024 года по март 2025 инвестдохода, по предварительным данным, составил порядка 2,4 трлн тенге (11,99% при 10% инфляции на конец февраля).

За 2024 год инвестдоход ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге (17,84% при инфляции в 8,6%). Реальная доходность сложилась на уровне 9,24%.

Турсунханов также отметил, что доля валютных активов в портфеле ЕНПФ по итогам прошлого года достигла 40%. План Нацбанка на 2025 год состоит в том, чтобы держать уровень валютных активов у этой отметки.

«[Для этого] мы будем покупать валюту [на рынке] — порядка $200-250 млн на ежемесячной основе до конца года», — заявил Турсунханов.

По его словам, купленная валюта затем вкладывается в различные финансовые инструменты. Сейчас в структуре валютных активов 25%-ую долю занимают акции, 30% — облигации США, 25% — облигации развивающихся рынков и 20% — корпоративные облигации.