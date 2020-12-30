Членов избиркомов, наблюдателей и доверенных лиц обязали делать ПЦР-тест на COVID-19

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении голосования на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Документ обязывает членов избиркомов, наблюдателей и доверенных лиц в регионах, находящихся в «красной» и «желтой» зонах, сдавать ПЦР-тест на COVID-19.

«Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент: обеспечить организацию и проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР членов избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах)», - говорится в постановлении.

При этом доверенные лица и наблюдатели будут предъявлять результаты ПЦР-теста вместе с другими документами, необходимыми для регистрации на избирательном участке.

Согласно алгоритму, всем участникам избирательного процесса необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5-2 метра, пользоваться антисептиками, избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта.

Избирательные участки будут оснащены средствами индивидуальной защиты (одноразовые маска, перчатки, ручка), их будут выдавать избирателям при необходимости. На участках будут дежурить медработники или волонтеры для измерения температуры граждан. В случае выявления у участников избирательного процесса повышенной температуры тела и иных симптомов заболевания КВИ, они будут изолированы в отдельное помещение на избирательном участке для осмотра медицинским работником либо ожидания приезда бригады скорой помощи.

Кабины для тайного голосования будут без передней шторки, а удостоверение личности избиратели будут показывать членам комиссий на расстоянии.

Перед вскрытием урны для голосования будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, а члены избирательной комиссии будут вести подсчет голосов «при строгом соблюдении режима ношения защитных масок и перчаток, социальной дистанции».