Jysan Bank приобрел 99,76% акций АТФ Банка

В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФ Банка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jysan Bank осуществил докапитализацию АТФ Банка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора. В результате покупки АТФ Банка общий объем активов двух банков, входящих в группу Jysan, составит порядка 3 трлн тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Совокупный размер высоколиквидных активов двух банков превысит 1,3 трлн тенге, что является одним из самых высоких показателей на рынке Казахстана.

«АТФ Банк значительно повысил свою ликвидность, создал необходимый уровень провизий и является надежным финансовым институтом. Нашим следующим шагом будет разработка долгосрочной стратегии развития двух банков, нацеленной на дальнейшее расширение клиентской базы и предоставление современных цифровых сервисов. Немаловажным фактором является и то, что наши клиенты получат доступ к финансовым услугам не только в Казахстане, но и в России и Кыргызстане через дочерние банки группы Jysan», - отметил председатель совета директоров Jysan Bank Шигео Катсу.

На сегодняшний день в группу Jysan помимо банков входят финансовые компании, предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию, брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем. Как отметил председатель правления Jysan Bank Айбек Кайып, в скором времени клиентам АТФ Банка будут предложены все сервисы группы.

«Розничные клиенты смогут оценить новые цифровые решения для получения банковских, страховых и инвестиционных услуг через единое мобильное приложение. Представителям бизнеса доступно открытие счетов через смартфон и моментальное совершение необходимых банковских операций. Все клиенты также получат выгодные условия сотовой связи с мобильным оператором Jysan Mobile. Уверен, что синергия двух банков позволит предложить много новых решений для процветания бизнеса и повседневной жизни клиентов», - сказал он.

Все текущие сервисы АТФ Банка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

Также сообщается, что бывший акционер АТФ Банка Есенов Галимжан стал крупным акционером Jysan Bank после приобретения его 19,97% акций.

«Данная сделка состоялась в рамках дополнительного размещения акций Jysan Bank и получила одобрение Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка», - сообщили в пресс-службе банка.