Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам информации

Законопроектом предлагалось снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина в СМИ. Министр информации и общественного развития Аида Балаева объясняла введение нормы о рекламе слабоалкогольной продукции «соблюдением баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства». Но депутаты сената не поддержали министерство информации и общественного развития с его предложением вернуть в СМИ рекламу слабоалкогольной продукции. Это было обусловлено тем, что несмотря на запрет рекламы алкогольной продукции, за 2019 год производство пива увеличилось на 11%.

В целом закон направлен на решение двух основных задач: усиление контроля и ответственности. Для этого Мининформации предлагает определить уполномоченный орган в области доступа к информации и его компетенции. Также документ предусматривает создание единой системы государственной информационной политики.