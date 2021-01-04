Алматы по-прежнему остается лидером по приросту заболевших
645 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
Фото пресс-службы Минздрава

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 645 новых случаев коронавирусной инфекции. Алматы четвертый день подряд остается лидером прироста, регистрируя более сотни зараженных ежедневно, сообщает Минздрав.

В Алматы выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, в Павлодарской области – 72, в столице, Акмолинской и Костанайской областях – по 58 новых случаев, в Северо-Казахстанской области – 56, в Атырауской области – 51, в Восточно-Казахстанской области – 48, в Алматинской области – 38, в Западно-Казахстанской области – 35, в Карагандинской области – 27, в Мангистауской области – 13, в Туркестанской области – 10, в Жамбылской области – 9, в Кызылординской и Актюбинской областях – по 3, в Шымкенте − 1.

Всего в стране ПЦР-тестами подтверждено 157 579 случаев заражения КВИ. Выздоровели за все время 144 710 человек.

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