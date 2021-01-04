38 случаев коронавирусной пневмонии зарегистрировали в Казахстане за 2 января

Число регистрируемых случаев пневмонии традиционно снижается в выходные и праздничные дни из-за неработающих поликлиник – именно в них обращается большинство заболевших.

Всего за период с 1 августа зарегистрировано 45 984 случаев коронавирусной пневмонии, скончались от нее 509 человек, выздоровели – 33 298.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 6 человек, а с 13 марта – 2 336.

На 2 января лечение от КВИ продолжают получать 22 710 человек (10 533 пациентов с коронавирусом и 12 187 − с коронавирусной пневмонией), из них в стационарах находятся 5132 пациента, в тяжелом состоянии – 288 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 49 , на аппаратах ИВЛ – 41.

Общее число случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии в стране достигло 203 563. Минздрав, несмотря на свои обещания, так и не объединил статистику по ним и заявил, что не в состоянии установить, сколько людей переболело коронавирусной пневмонией до 1 августа.