​Британский суд отказал США в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Британский суд отклонил запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джуллиана Ассанжа. Америка собиралась предъявить ему 18 обвинений, включая шпионаж, в связи с обнародованием секретных военных и дипломатических документов, сообщает Reuters .

Прокуратура США и представители западных спецслужб считают Ассанжа, основателя WikiLeaks, безрассудным и опасным противником государства, действия которого ставят под угрозу жизни агентов, чьи имена фигурируют в материале.

Сторонники Ассанжа считают его героем, выступающим против истеблишмента, который стал жертвой из-за того, что разоблачил злоупотребления США в войнах в Афганистане и Ираке, и говорят, что его преследование является покушением на свободу слова.

Команда юристов Ассанжа заявила в своем заключительном письменном обращении к судье Ванессе Барайцер, что обвинение было политически мотивированным «в уникальный период истории США при администрации (президента США Дональда) Трампа». Сторона США оспорила это утверждение, заявив, что федеральные прокуроры не могут учитывать политические взгляды при принятии решений.

По словам адвокатов Ассанжа, в случае экстрадиции и затем признания его виновным в шпионаже интернет-журналист мог отправиться в тюрьму на срок от 30 до 40 лет, хотя прокуратура заявляла, что время его заключения будет ограничено 63 месяцами.

У стороны обвинения остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, после чего дело может быть передано в Верховный суд Соединенного Королевства, что еще сильнее задержит момент вынесения окончательного решения.

В 2010 году WikiLeaks опубликовал видео, снятое военными США, в котором показано, как в 2007 году вертолеты страны атаковали Багдад, в результате чего погибло порядка 10 человек, включая двух сотрудников агентства новостей Reuters. Затем он организовал публикацию тысячи секретных файлов и дипломатических телеграмм.

В 2012 году, как пишет Deutsche Welle, Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.