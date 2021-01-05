Разработать концепцию празднования Наурыза предложил президент

«Главная сила, спасающая нас от трудностей в любую эпоху, - это единство страны. На казахской земле в разное время проживало множество людей разных национальностей. Казахский народ ни на кого не смотрел свысока. Сегодня их родина – Казахстан. Нам удалось обратить нашу многонациональность в свою пользу», - написал Токаев в своей статье «Независимость дороже всего», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан».

Он подчеркнул, что в Казахстане никогда не было дискриминации по национальному признаку.

«Мы создали все условия для роста и предоставления равных возможностей. Наша политика межнационального согласия признана во всем мире. Мы должны уметь ценить гармонию нашего народа, основанную на таком единстве. Это единственно верный путь к прекрасному будущему. Поэтому сохранение межнационального мира и согласия – долг не только государственных структур, но и общества в целом и каждого гражданина. В конце концов, мы все в равной степени несем ответственность за стабильность и процветание нашей страны», - заявил Токаев.

В связи с этим, считает он, необходимо продвигать общие ценности, объединяющие наших людей.

«Например, необходимо разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Чем больше ценностей объединяет все общество, тем сильнее будет наше единство», - предложил президент.