Еще у 742 человек в Казахстане выявлен COVID-19

Больше всего новых случаев выявлено в столице – 114, в Атырауской области – 101 и Алматы – 94. В Акмолинской области зарегистрировано 58 новых случаев, в Костанайской области – 56, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 55 случаев, в Алматинской области – 52, в Западно-Казахстанской области – 40, в Восточно-Казахстанской области – 39, в Карагандинской области – 25, в Жамбылской области – 14, в Туркестанской области – 12, в Актюбинской области – 10, в Кызылординской области – 8, в Мангистауской области – 7, в Шымкенте – 2.

Всего в стране подтверждено 159 044 случая заражения, выздоровели 145 979 человек, в том числе 785 – за последние сутки.

