Токаев поручил Минторговли ускорить создание национальной товаропроводящей системы

Султанов доложил об итогах развития системы торговли в 2020 году, в том числе о принимаемых мерах по расширению внешней и внутренней торговли. Он отметил, что несмотря на негативные тенденции, Казахстану удалось сохранить положительную динамику роста доли несырьевого экспорта. Президент в свою очередь поручил расширять географию рынков сбыта казахстанской продукции и повышать ее конкурентоспособность.

В этом году председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану, и в этом контексте Токаев поручил уделить особое внимание развитию евразийской интеграции, устранению торговых барьеров и обеспечению свободы перемещения товаров и услуг, а в сфере внутренней торговли поставил перед министерством задачу качественного ускорения работ по созданию национальной товаропроводящей системы, обеспечению условий для насыщения рынка отечественной продукцией и устойчивому развитию данного сектора.

«Система должна стать основой Евразийской товаропроводящей сети, состоящей из сети оптово-распределительных центров в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и России», - отмечает пресс-служба президента.

Также глава государства поручил министру торговли и интеграции укреплять торгово-логистический потенциал Казахстана с точки зрения расширения рынков сбыта продукции и участия в кооперационных проектах в рамках ЕАЭС и с третьими странами.