В Казахстане вновь создан комитет рыбного хозяйства

«Создание специализированного ведомства способствует эффективной реализации принятой недавно Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года, кроме того, это позволит увеличить объемы выращивания рыбы и экспорта рыбной продукции», - сообщают в ведомстве.

Здесь напомнили, что комитет рыбного хозяйства при министерстве сельского хозяйства был упразднен в 2014 году, и с тех пор государственная политика в области охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов реализовывалась комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства экологии. Однако функции в данной сфере были раздроблены между комитетом, местными исполнительными органами и органами самоуправления субъектов рыбного хозяйства, что создавало препятствия для централизованной эффективной работы.

«При принятии системных мер планируется довести объемы выращивания рыбы до 600 тыс. тонн. Также в планах – доведение экспорта рыбы до 300 тыс. тонн. Для этого будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств, 323 действующих хозяйства выйдут на полную проектную мощность», - отмечает Минэкологии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском Послании народу Казахстана, обозначив высокий потенциал рыбной отрасли страны, подчеркнул необходимость дальнейшего ее развития. По данным Минэкологии, перед новым комитетом стоят задачи по расширению существующих мер государственной поддержки реализации программы развития рыбного хозяйства до 2030 года, совершенствованию законодательства, налаживанию производства кормов для рыбы, кадровому обеспечению.