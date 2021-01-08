Документ предусматривает реализацию совместных инвестпроектов на сумму до $1 млрд
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Казахстан и США подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве
Фото primeminister.kz

Казахстан и США подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов на сумму до $1 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и главный исполнительный директор Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адам Болер провели переговоры, на которых обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в сферах АПК, туризма, логистики, инфраструктуры, а также финансов и технологий. При этом подчеркнута необходимость первоочередной реализации проектов и инициатив, направленных на развитие частного сектора экономики Казахстана.

«По итогам переговоров подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» и Финансовой корпорацией международного развития США. Документ предусматривает реализацию совместных инвестиционных проектов в Республике Казахстан через платформу МФЦА на сумму до $1 млрд», - говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина.

Накануне правительства США, Казахстана и Узбекистана объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства. Стороны намерены инвестировать около $1 млрд в течение 5 лет для поддержки частных проектов и экономических связей в регионе.

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