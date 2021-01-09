Активисты в других регионах сообщают о слежке
Сторонников Демпартии задержали в Алматы и Жанаозене
Иллюстративное фото Данияра Мусирова с митинга в Алматы 14 ноября 2020 года

Трое сторонников находящейся в процессе создания Демократической партии задержаны в Жанаозене, еще один был задержан на въезде в Алматы. Сторонники партии в других городах сообщают о том, что за ними следят. Об этом Vласти по телефону рассказала Инга Иманбай, один инициаторов создания Демпартии.

Как сообщила Иманбай, 9 января при въезде в Алматы был задержан член инициативной группы по созданию Демократической партии Сагидолла Мергенбаев. Видео задержания опубликовано на ее странице в Facebook.

«Там они говорят про какое-то уголовное дело, якобы заведенное на Мергенбаева. Его сейчас забрали в Енбекшиказахское РУВД в городе Иссык», - говорит Иманбай.

В Жанаозене, по ее словам, задержания прошли два дня назад: «Троих активистов Демпартии в Жанаозене уже закрыли на 10 суток, уже вышло решение, якобы они до этого участвовали в несанкционированном митинге. Причем всех задержали в Жанаозене, но закрыли в разные спецприемники. Муратбай Жумагалиев сейчас находится в Актау. Нурлыбека Нургалиева почему-то забрали в Шетпе, Нуржана Наренова забрали в Форт-Шевченко. За другими активистами демпартии в Жанаозене идёт активная слежка, пока из дома не выходят, предполагается, что, раз за ними следят, что им не дадут завтра выйти из дома или уже сегодня заберут».

О слежке возле дома, по словам Иманбай, также сообщают активисты Демпартии в Таразе, Шымкенте и Талдыкоргане.

Ранее активисты Демпартии неоднократно призывали бойкотировать парламентские выборы. На 10 января они анонсировали митинг в Алматы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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