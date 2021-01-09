Власти Индонезии заявили о крушении пропавшего Boeing 737-500

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, пропавший через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, потерпел крушение в Яванском море. Об этом заявил в интервью порталу Detik министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

Он утвердительно ответил на вопрос, потерпел ли самолет крушение. Ведомство обещает провести пресс-конференцию и озвучить данные о происшествии.

Связь с самолетом Sriwijaya Air SJY-182, следовавшим по маршруту Джакарта – Понтианак, была потеряна вскоре после его взлета из аэропорта Сукарно-Хатта. На сайте FlightRadar24 говорится, что лайнер потерял 10 тыс. футов за 1 минуту. Согласно данным портала, он достиг высоты 10 900 футов, потом внезапно высота изменилась с 8 950 футов до 5 400 футов, потом до 250 футов, после этого связь с Boeing 737-500 была потеряна. Менеджер по связям и правовым вопросам отделения аэропорта Сукарно-Хатта Хаэрул Анвар сообщил, что самолет исчез в районе острова Ланканг.

На борту самолета находились 59 человек. В настоящее время идет поисковая операция.