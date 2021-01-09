В контр-акциях могут участвовать до сотни человек
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Активистов предупреждают о планирующихся провокациях на акциях протеста
Акция Oyan, Qazaqstan 16 декабря 2020 года, фото Данияра Мусирова

Активистка движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева в своем телеграм-канале опубликовала переписку, в которой ее предупреждают о готовящейся провокации на акции протеста в день выборов.

В воскресенье в Алматы и регионах ожидается несколько акций протеста. В одно время и в одном месте должны пройти акции движения Oyan, Qazaqstan и незарегистрированной Демократической партии Казахстана.

По данным писавшего Жапишевой, к месту акций планируется доставить до 100 человек, которые будут выкрикивать лозунги и мешать протесту. Обсуждение контр-акции, по его информации, прошло в субботу в штабе правящей партии "Нур Отан".

Пресс-секретарь алматинского филиала "Нур Отана" Арай Даулеткызы ответила корреспонденту Vласти, что партия не планирует митинг против оппозиционных сил на 10 января: «Завтра у нас день выборов. Нет, ничего не планируется».

Пресс-секретарь "Нур Отана" Тимур Базарбаев не ответил на звонки и сообщения Vласти. Не удалось также дозвониться до помощников первого зампреда филиала партии в Алматы Станислава Канкурова.

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