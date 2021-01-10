В Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты

Сегодня в Казахстане стартовали выборы в мажилис парламента республики и маслихаты. На большей части страны в 7 утра открылись избирательные участки, на западе они откроются позже из-за разницы во времени.

«Согласно данным, представленным по областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 7 часов времени Нур-Султана 10 января 2021 года в 12 регионах 8 141 избирательных участков приступили к голосованию», - сказал в воскресение в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии сообщил член ЦИК Асылбек Смагулов Смагулов.

Началось голосование на 12 избирательных участках при представительствах Республики Казахстан в 12 иностранных государствах. Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе при представительстве РК в иностранных государствах 66 избирательных участков в 53 странах. Голосование продлится до 20:00, в списки избирателей включены 11,9 млн казахстанцев.

«На 47 избирательных участках согласно принятым решениям территориальных комиссий в рамках Конституционного закона «О выборах» голосование началось в 6 часов утра. В соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках пять регионов – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, голосование начнется в 7 часов по местному времени, или в 8 часов по времени Нур-Султана», - добавил член ЦИК.

Выборы пройдут без оппозиции, в них будут участвовать пять из шести зарегистрированных в стране партий: «Нур Отан», «Ауыл», «Адал», «Ак жол» и Народная партия Казахстана. Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана на своем съезде 29 ноября 2020 года объявила о том, что будет бойкотировать выборы. Всего в списки политических партий в мажилис включено 312 кандидатов, а в маслихаты зарегистрированы 832 партийных списка.

За выборами будут наблюдать 374 наблюдателя от 9 международных организаций и 26 иностранных государств. Однако Центризбирком 4 декабря своим постановлением значительно ограничил возможности независимого наблюдения на выборах. В частности, направлять лиц для наблюдения за выборами могут организации, при условии, если это будет соответствовать их уставной цели относительно реализации и защиты политических прав и свобод граждан. Кроме этого, постановление подразумевает запрет для наблюдателей проводить онлайн-трансляцию с избирательных участков. Оспорить его наблюдателям не удалось. В Центральной избирательной комиссии заявили, что отдельные граждане и общественные организации намеренно не хотят слышать их разъяснения и делают все, чтобы поймать «хайп» или дискредитировать выборы.

В условиях пандемии выборы будут проходить с соблюдением масочного режима и социальной дистанции в 1,5-2 метра, с использованием антисептиков, кабины для тайного голосования будут без передней шторки, а удостоверение личности избиратели будут показывать членам комиссий на расстоянии. Перед вскрытием урны для голосования будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, а члены избирательной комиссии будут вести подсчет голосов «при строгом соблюдении режима ношения защитных масок и перчаток, социальной дистанции».

Между тем сегодня в Алматы и регионах ожидается несколько акций протеста. В одно время и в одном месте должны пройти акции движения «Oyan, Qazaqstan!» и незарегистрированной Демократической партии Казахстана. Накануне в Жанаозене и Алматы были задержаны сторонники Демпартии, активистка движения «Oyan, Qazaqstan!» Асем Жапишева сообщила, что ее предупредили о готовящейся провокации на акции протеста в день выборов. Также в субботу в Шымкенте был задержан сторонник общественного благотворительного фонда HAQ, который должен был передать по 300 удостоверений независимым наблюдателям в Шымкенте и Кызылорде.