20 независимых наблюдателей не допущены на избирательные участки, где проходил голосование за депутатов мажилиса и маслихатов Казахстана. На них не смогли попасть 15 участников Лиги молодых избирателей, 4 активиста проекта Baqylau и 1 представитель фонда «Еркіндік қанаты».

Лига молодых избирателей сообщила, что из изначально зарегистрированных 237 наблюдателей на участки вышли лишь 110 человек, 61 из которых – в Алматы. Не допущены на участки были 15 человек. 112 наблюдателей причинам отказались по разным причинам: 2 человека в Актау и Атырау за-за давления и заявили об этом; 8 человек в Уральске и 1 человек в Шымкенте не вышли на участки из-за давления в университетах; 3 человека не вышли на связь утром в день выборов; 98 человек отказались без объяснения причин 8 января, на этапе сдачи ПЦР теста.

У 5 из 15 недопущенных наблюдателей в Алматы не были признаны ПЦР тесты от клиники «Сункар». 2 наблюдателя в Алматы, 2 в Костанае и 1 в Петропавловске не смогли попасть на свой участок, поскольку места для наблюдения уже были заполнены. 3 наблюдателям в Алматы и 1 в Петропавловске было отказано в наблюдении из-за «неподходящего устава». Без причины до наблюдения не был допущен 1 человек в Алматы.

Помимо ЛМИ о недопуске 4 своих наблюдателей сообщил активист и участник проекта Baqylau Галымжан Оразымбет. Одному из наблюдателей в Алматы отказали в связи с ПЦР-тестом, еще одному (386 участок) – из-за отсутствия свободных мест для наблюдения. В Алматинской области 1 человека не допустили на 463-й участок потому, что он является вторым наблюдателем от проекта Baqylau в городе. В Атырау 1 наблюдатель не смог попасть на 53-й участок из-за нехватки места.

О недопуске одного из своих наблюдателей на 463-й участок в селе Шамалган, Алматинской области также сообщила исполнительный директор фонда «Еркіндік қанаты» Елена Швецова.

В Лиге молодых избирателей также рассказали о возникающих сложностях, препятствиях и нарушениях, с которым сталкиваются их наблюдатели:

В Алматы на 258-й участок наблюдательница вошла, сдав мобильный телефон; на участке №103 наблюдательницу зарегистрировали, но не предоставили сидячего места. Наблюдателю на участке 79 не позволяют перемещаться по помещению.

На участке 378 в Алматы замечены солдаты на невоенном участке. Председатель сообщил, что это члены спортивного движения с тренером.

Участок 92 в Алматы потребовал от наблюдателя медицинский халат.

На трех участках в Алматы организации по внутренним правилам затребовали от наблюдателей оставить мобильные телефоны, так как объекты режимные и снимать на них нельзя: участки 440, 348 и 258.

Участки 6 и 101 в Шымкенте потребовали от наблюдателей направления на наблюдение от территориальной избирательной комиссии, которое говорит о том, что наблюдатель имеет право наблюдать.

На 80-м участке в Актау наблюдателей заставили написать заявление о том, что они будут соблюдать санитарные нормы, все меры предосторожности и соблюдать свою безопасность «от посягательств неадекватных наблюдателей».