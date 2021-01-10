В Казахстане проголосовали 52,5% избирателей
  • 517
Алматы демонстрирует самую низкую явку на выборах
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане к 16:00 проголосовали 52,5% избирателей, самая низкая явка зафиксирована в Алматы – всего 25,3%. Такие данные в воскресенье в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии озвучила секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

По ее информации, в столице явка составляет 41,1%, в Шымкенте – 49,2%, а вот по городу Алматы – всего 25,3%. Стоит отметить, что это самый низкий показатель по всей стране.

«Всего согласно данным, представленным в ЦИК из территориальных избирательных областных, городов республиканского значения, столицы комиссий, по состоянию на 16:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количество избирателей», - отметила Мустафина.

В разрезе регионов в Акмолинской области явка составила 56,9%, в Актюбинской – 45,6%, в Алматинской – 58%, в Атырауской – 45,6%, в Восточно-Казахстанской – 62%, в Жамбылской – 63,4%, в Западно-Казахстанской – 53,5%, в Карагандинской – 58,8%, в Костанайской – 62,4%, в Кызылординской – 60,9%, в Мангистауской – 43,3%, в Павлодарской – 57,8%, в Северо-Казахстанской – 62,4% и в Туркестанской области – 53,6%.

Инфографика ЦИК РК

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Новости
Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения
Новости
Учить казахский язык призвал казахстанцев Токаев
Новости
День выборов. Онлайн
Новости
США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства