Алматы демонстрирует самую низкую явку на выборах

В Казахстане к 16:00 проголосовали 52,5% избирателей, самая низкая явка зафиксирована в Алматы – всего 25,3%. Такие данные в воскресенье в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии озвучила секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

По ее информации, в столице явка составляет 41,1%, в Шымкенте – 49,2%, а вот по городу Алматы – всего 25,3%. Стоит отметить, что это самый низкий показатель по всей стране.

«Всего согласно данным, представленным в ЦИК из территориальных избирательных областных, городов республиканского значения, столицы комиссий, по состоянию на 16:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количество избирателей», - отметила Мустафина.

В разрезе регионов в Акмолинской области явка составила 56,9%, в Актюбинской – 45,6%, в Алматинской – 58%, в Атырауской – 45,6%, в Восточно-Казахстанской – 62%, в Жамбылской – 63,4%, в Западно-Казахстанской – 53,5%, в Карагандинской – 58,8%, в Костанайской – 62,4%, в Кызылординской – 60,9%, в Мангистауской – 43,3%, в Павлодарской – 57,8%, в Северо-Казахстанской – 62,4% и в Туркестанской области – 53,6%.

Инфографика ЦИК РК