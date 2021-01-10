​У участницы Oyan, Qazaqstan Асем Жапишевой подозревают компрессионный перелом из-за действий полиции

«Я в 15-й городской больнице. Я сказала, что не останусь здесь, получу обезболивающие и уйду. С обморожением мы решили проблему, но еще мне сказали, что у меня ушибы – ноги очень сильно болят. Кроме того, у меня компрессионный перелом. Его еще подтверждают, но поскольку я не хочу здесь оставаться, мне нужно будет пойти в поликлинику по месту жительства и подтвердить диагноз. Ушибы у меня есть, и на рентгене видно, что не все в порядке. Я не падала сегодня, но нас очень сильно толкали и зажимали. Врачи сказали, что это могло стать причиной перелома. [Если говорить субъективно], мне очень больно. Помимо меня из-за сильного обморожения увезли Дархана Шарипова, но в другую больницу. Он там вообще еле стоял. Через некоторое время мы собираемся все обжаловать – [правозащитница] Татьяна Чернобиль поможет нам все подготовить», - рассказала активистка.

В воскресенье 11:30 на площади Республики для проведения акции протеста против выборов в мажилис и маслихаты Казахстана собрались представители незарегистрированной Демократической партии, включая ее лидера Жанболата Мамая, а также несколько участников движения Oyan, Qazaqstan, в том числе активистка Асем Жапишева. Порядка 70 протестующих находились в оцеплении полиции около 9 часов. Параллельно на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева заблокированными оказались не менее 20-ти участников движения Oyan, Qazaqstan, к которым позднее присоединилась и Жапишева. Они удерживались полицией на протяжении 5,5 часов.